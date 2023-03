Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin bir qrup əməkdaşı təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Abdullayev İsmayıl Əli oğlu

“Miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Bədəlov Ayxan Əli oğlu

Əliyev Amid Həbib oğlu

Hüseynov İlyas Fətulla oğlu

Hüseynova Nigar Elxan qızı

Quliyev Sunay Arif oğlu

Quliyev Vəli Nüsrəddin oğlu

Mirzəyev Vüqar Həmid oğlu

Səttarova Əfsanə Ziyadxan qızı

Şahmarov Elnur Qaçay oğlu

Tağıyev Faiq Arif oğlu.

