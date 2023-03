“Mançester Siti”də çıxış edən türk əsilli futbolçu İlkay Gündoğan ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, italyan model Sara Arfaui ilə evli olan futbolçu bununla bağlı paylaşım edib. Məlumata görə, İlkay Gündoğan övladına Kais adını verib. Qeyd edək ki, Kais Osmanlı dilində “Çox yağış” deməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.