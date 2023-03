“Qarabağ” klubu “Qalatasaray”la oyun üçün “Zirə”yə müraciət etdi

Ağdamın “Qarabağ” klubu İstanbulun “Qalatasaray” komandası ilə keçirəcəyi xeyriyyə matçı üçün “Zirə”dən bir futbolçu götürə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, bir vaxtlar Ağdam klubunun da formasını geyinmiş Donald Geryedir. Sol cinah müdafiəçiləri Elvin Cəfərquliyev və Toral Bayramovun Azərbaycan millisinə çağırılacağını nəzərə alan Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov həmin mövqedəki boşluğu məhz haitili oyunçu ilə doldurmağı planlaşdırır.

Martın 26-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək matç saat 20:00-da başlayacaq. Qarşılaşmanın baş hakimi FIFA referisi Əliyar Ağayev olacaq. Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmrəli kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Tural Qurbanov yerinə yetirəcək.

