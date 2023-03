Qazaxıstan parlamentinə keçirilən seçkilərin nəticəsinə görə, yerlərin əksəriyyətini "Amanat" partiyası əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi mənbələr məlumat yayıb. Məlumata görə, ölkənin ən böyük partiyası olan "Amanat" 98 yerdən 62-ni əldə edərək Milli Məclisdə çoxluq qazanıb.

Qeyd edək ki, parlament 98 yerən ibarətdir. Onlardan 69-u 5 faizlik baryeri keçərək parlamentə partiya siyahıları ilə daxil olmuş partiyalar arasında bölüşdürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.