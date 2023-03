ABŞ-ın “Tesla” və “SpaceX” şirkətlərinin sahibi İlon Mask Cənubi Koreyada yeni şirkət təsis edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Starlink Korea” şirkəti martın 8-də qeydiyyatdan keçib.

Yeni kommersiya qurumuna “SpaceX”ın biznes əməliyyatları üzrə baş direktoru Lauren Ashley Dreyer rəhbərlik edəcək. O, həm də ötən il Azərbaycanda yaradılmış "Starlink Azerbaijan"ın qanuni təmsilçisidir.

