- Bakı şəhər prokuroru və istintaq-əməliyyat qrupu hadisə yerindədir

- Fazil Mustafaya qarşı baş verən silahlı hücümla bağlı cinayət işi başlanılıb

Deputat Fazil Mustafa 1 Saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə (Semaşko) aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Globalinfo.az-a deputatın qardaşı oğlu məlumat verib.

Qeyd edək ki, bu gün millət vəkili Fazil Mustafa yaşadığın evin qarşısında güllələnib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.