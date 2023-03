"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran Prisində çıxış edəcək daha bir məşhur musiqiçinin adına aydınlıq gəlib.

Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən (BŞH) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, niderlandlı DJ Don Diablo aprelin 28-də Dənizkənarı Bulvar ərazisində yerləşən səhnədə şou sərgiləyəcək.

Daha əvvəl DJ Hardvellin aprelin 29-da çıxış edəcəyi bəlli olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi 28-30 aprelə təsadüf edəcək.

