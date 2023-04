Avstraliya ilə Antarktida arasındakı bölgədə 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güclü seysmik fəaliyyətləri ilə tanınan regionda Hind okeanı ilə Sakit okean arasında Qərbi Hindistan silsiləsində baş verən zəlzələ yerin 10 kilometr dərinliyində baş verib. Gecə saatlarında baş verən zəlzələnin mərkəzi Antarktida olub.

Qeyd edək ki, Qərbi Hindistan silsiləsi bölgəsi güclü seysmik fəaliyyəti ilə tanınır.



