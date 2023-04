​FİFA referisindən ŞOK - Futbolçunu zərbə ilə yerə sərdi / VİDEO

FİFA referisi Fernando Ernandes Qomes Meksika çempionatının XIII turunda keçirilən “Amerika” - “Leon” oyununda qonaq komandanın futbolçusuna zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun 65-ci dəqiqəsində meydan sahiblərinin qol vurmasına rəqib futbolçular etiraz edib. Hakim kəskin etiraz bildirdiyinə görə, Stiven Barreyroya sarı vərəqə göstərib. Vərəqə göstərən zaman hakim digər rəqib futbolçu Lukas Romerona dizi ilə zərbə də endirib. Onun hakimlikdən uzaqlaşdırılacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, oyun 2:2 hesabı ilə başa çatıb.



