Xarici İşlər Nazirliyinin “persona-non-grata” elan etdiyi İran səfirliyinin diplomatlarının adları məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, həmin şəxslər aşağıdakılardır:

Mirmahdi Mirsalampur Şərif

Qurbanəli Purmərcan Varcovi

Hadı Moğadam

Əsgər Bahari Xoş Mənzər

