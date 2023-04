Azərbaycan Mətbuat Şurası ilə Mediasiya Şurası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Mətbuat Şurasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, sənədə Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid və Mediasiya Şurasının İdarə Heyətini sədri Nadir Adilov imza atıblar.

Bununla bağlı Azərbaycan Mətbuat Şurasında hər iki qurumun təmsilçilərinin iştirakı ilə toplantı keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan MŞ sədri Rəşad Məcid bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurumla Mediasiya Şurasını birləşdirən, müəyyən mənada, ortaq fəaliyyətini təsdiqləyən bir neçə məqam var. Bunlardan birincisi odur ki, hər iki qurum cəmiyyət yönümlüdür, barışdırıcı missiya daşıyır. Mətbuat Şurası media ilə ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrinə məxsus şəxslər arasında kompromiss variantların axtarışını, Mediasiya Şurası isə, ümumən, vətəndaşlar arasında mübahisəli vəziyyətlərin aradan qaldırılmasını hədəf seçib.

İkinci məqam hər iki qurumun məhkəmələrin yükünün azaldılmasına xidmət edən fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məlumdur ki, Mətbuat Şurası yarananadək jurnalistlərin məhkəmələrlə üzləşməsi faktlarıının statistikası həddən artıq yüksək idi. Həm məhkəmələr özləri yüklənirdi, həm də media qurumları üçün vaxt itkisi yaranırdı. Mətbuat Şurası fəaliyyətə başlayandan sonra kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalistlərin məhkəməyə verilməsi hallarında azalmalar müşahidə edildi. Cəmiyyət üzvləri daha çox Şuraya üz tutdular. Ümumən, media ilə bağlı məsələlərdə Mətbuat Şurasına müraciət ənənəsinin formalaşdığını vurğulayan R.Məcid hazırda Mediasiya Şurasının da məhkəmələrin yükünü azaltmaq missiyasını yerinə yetirdiyini deyib. O bildirib ki, bu, həm də vətəndaşların problemlərinin operativ aradan qalxmasına, cəmiyyətdə gərginlik hallarının azalmasına yönəlmiş mütərəqqi missiyasıdır. Şura sədri çıxışında, həmçinin, Mətbuat Şurası ilə Mediasiya Şurası arasında Anlaşma Memorandumunun olmasını sosial sifariş kimi dəyərləndirib, sənədin faydalı nəticələr verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Mətbuat Şurası ilə Mediasiya Şurası arasında Anlaşma Memorandumu mətninin hazırlanmasında iştirak etmiş MŞ İdarə Heyətinin üzvü, “Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli bildirib ki, ümumən, mediasiya anlayışının cəmiyyətdə təbliğinə ehtiyac var. O, Anlaşma Memorandumunun bu baxımdan faydalı nəticələr verəcəyinə inandığını deyib.

E.Mirzəbəyli eyni zamanda vurğulayıb ki, MŞ ayrı-ayrı qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyətin koordinasiya olunması ilə bağlı sənədlər imzalayıb. Bu sənədlərdə həm jurnalistikanın çəkisini artırmaq, həm də ölkəmizdə qanunun aliliyinin təmin olunmasına, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun dərinləşməsinə töhfə vermək məramı əsas götürülüb. İH üzvü Mediasiya Şurası ilə imzalanmış Anlaşma Memorandumunun da faydalarını məhz bu baxımdan əsaslandırıb.

Mediasiya Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Nadir Adilov rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyətindən geniş söz açıb. O bildirib ki, qısa müddətdə əldə edilmiş bütün uğurlarda media orqanlarının apardıqları təbliğatın böyük payı var. Bu təbliğat Mediasiya Şurasına inam və etimad formalaşdırmaq zəminində idi və xeyli müsbət nəticələr əldə etməyə imkan verdi.

N.Adilov vurğulayıb ki, Mediasiya Şurasının ötən il müxtəlif vətəndaşlar arasında barışıq yaratma göstəricisi 39% olub. Bu isə, əvvəlki hesabat ili ilə müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Şuranın əsasən əmək, kommersiya, ailə-məişət məsələləri ilə əlaqədar mübahisələrin aradan qaldırılması istiqamətində çalışdığını diqqətə çatdıran İH sədri çıxışında, həmçinin, media təmsilçilərinin mediator fəaliyyəti göstərməsinin daha uğurlu nəticələr verdiyini diqqətə çatdırıb. O da öz növbəsində mediasiya ilə bağlı cəmiyyətdə təbliğat işlərinin gücləndirilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.

Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid bildirib ki, cəmiyyətdə mediasiya ilə əlaqədar maarifləndirmə işlərinin aparılması üçün media orqanlarının mövcud istiqamətdəki fəaliyyətinin müəyyən qədər stimullaşdırılmasına ehtiyac duyulur ki, bu baxımdan hər iki qurumun atacağı ilk birgə addım jurnalistlər arasında yazı müsabiqəsinin təşkili ola bilər. Təklif müsbət qiymətləndirilib.

MŞ sədrinin müavini Səadət Məmmədovanın, Şuranın İdarə Heyətinin üzvləri – Müşfiq Ələsgərlinin, Hacıbəy Heydərlinin, Yadigar Məmmədlinin, Ceyhun Musaoğlunun, Bəhruz Məmmədzadənin, Mediasiya Şurasından isə mediatorlar Qasım Şaliyevin, Şamil Paşanın, Xanlar Sətullayevin qatıldıqları müzakirələrdə perspektiv əməkdaşlığın Anlaşma Memorandumunda nəzərdə tutulmuş müxtəlif istiqamətlərinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin gələcək birgə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, növbəti təşəbbüslərin gerçəkləşdirilməsi üçün hər iki qurumdan koordinatorlar müəyyənləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.