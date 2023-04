"Neftçi"nin futbolçusu Rəhman Hacıyev yeni sevgilisi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sarışın bir xanımla şəklini sosial media hesabında paylaşıb.

Yarımmüdafiəçi bölüşdüyü fotoya ürək emojisi qoyub. Uzun müddətdir sözügedən xanımla eşq yaşayan Rəhman onun görüntüsünü ilk dəfə izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, daha öncə influenser Mehin Oktaylıyla ciddi münasibət yaşayan Hacıyev evlənməyə hazırlaşırdı.

