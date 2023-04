“Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Ağdaban soyqırımından 31 il ötür”.

Metbuat.az xəbər verir, ki Azərbaycan XİN sözçüsü Ayxan Hacızadə bu barədə tviter hesabında paylaşım edib.

“130 evdən ibarət Ağdaban tamamilə yandırılıb, 779 dinc sakin işgəncələrə məruz qalıb. 39 nəfər xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib (8 nəfər 90-100 yaş arası qocalar, 2 körpə və 7 qadın diri-diri yandırılıb, 2 nəfər itkin düşüb”, - deyə XİN sözçüsü qeyd edib.

