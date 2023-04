Ada ətrafında "barıt qoxusu gəlir" - Qoşunlar bölgəyə cəlb edildi

Tayvan lideri Tsayın ABŞ-a səfərindən sonra Çinlə Tayvan arasında gərginlik davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin ordusu ada ətrafına 70 təyyarə və 11 gəmi cəlb edib. Tayvanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Çin təyyarələri ölkənin "Hava Hücumundan Müdafiə Zonası"nda uçuşlar həyata keçirib. Açıqmada deyilir ki, Tayvan ordusu patrul təyyarələri və müdafiə sistemləri ilə Çin ordusunun hərbi fəaliyyətini izləyir.

Qeyd edək ki, ada ətrafında təlimlər keçirən Çin, Tayvan ətrafından keçən gəmilərin yoxlanılacağını bəyan edib. Tayvandan isə bəyan edilib ki, Çinin bu həmləsi ilə üzləşən kapitanlar Tayvanın sahil-mühafizə xidmətinə məlumat verə bilər.

