Çin Tayvan adası ətrafında hərbi təlimləri tamamlayıb.

Metbuat.az "euronews"a istinadən xəbər verir ki, Çin Müdafiə Nazirliyi Tayvan adası ətrafında "patrul və döyüş hazırlığına" yönəlmiş üç günlük hərbi təlimləri uğurla başa vurduğunu açıqlayıb.

Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vanq Venbin brifinq zamanı Tayvanın müstəqilliyi və Tayvan boğazında sülh və sabitliyin zidd olduğunu deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.