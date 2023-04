19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün son oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Slovakiyada meydan sahibi komanda ilə qarşılaşan millimiz 0:4 hesabı ilə məğlub olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması ilk oyunda Monteneqroya 0:3 hesabıyla uduzub.

