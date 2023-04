Çin lideri orduya əmr verdi

ABŞ-ın Tayvanda gərginliyi artırdığı vaxtda Çin lideri Si Cinpin orduda yoxlamalar aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Cənub Hərbi Dəniz Qüvvələrini təftiş edən Si Cinpin tapşırıqlar verib. O bildirib ki, ordu mümkün müharibəyə hazırlıq üçün hərbi hazırlığı gücləndirməlidir. “Bütün cəbhələrdə silahlı qüvvələrin modernləşmə səviyyəsini yüksəltmək üçün təlim, döyüş hazırlığını gücləndirmək və transformasiyanı sürətləndirmək lazımdır” - Si Cinpin deyib.

Qeyd edək ki, Tayvan lideri Tsay İnq-venin Mərkəzi Amerika səfərindən qayıdarkən ABŞ-a getməsi Çində narazılıqla qarşılanıb.

