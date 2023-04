İTV Yayım Şurasına irəli sürülən namizədlərin siyahısı təsdiqlənib

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının üzvlüyünə namizədlikləri irəli sürülmüş şəxslərin siyahısı təsdiqlənib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələyə Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin bugünkü iclasında baxılıb.

Siyahıda yer alan namizədlər aşağıdakılardır:

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından:

1. Cəfərov Həsən Şahhüseyn oğlu - Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının katibi, Aparat rəhbəri

2. Talıbov Əzim Zahid oğlu - Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin mütəxəssisi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından:

1. Kərimli Teymur Həşim oğlu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor

2. Xavəri Sərxan Abbas oğlu- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin elmi katibi, filologiya elmləri doktoru, dosent

Azərbaycan Mətbuat Şurasından:

3. Həsrət Azər Hacıqulu oğlu Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü

4. Fərəcov Aqil Ələsgər oğlu Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü

Siyahı müzakirələrdən sonra parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub.

