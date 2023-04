Cəlilabada güclü dolu yağıb, meyvə ağaclarına ziyan dəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dolu əsasən rayonun bir neçə kəndinə düşüb.

Təqribən bu gün axşam saat 19:05 radələrindən etibarən yağmağa başlayan dolu 7 dəqiqəyə yaxın güclü yağışla davam edib.

