Rəşad Dağlının doğum günü belə qeyd olundu - FOTO

Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif atasının 39 yaşını qeyd edib.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Yusif İnstaqramda video paylaşaraq "Bu gün atamın ad günüdür. Həmişə atamla birlikdə qeyd edirdik. Amma indi biz şamları onun üçün söndürəcəyik. Atam, 100 yaşa, yanımıza tez qayıt. Allah bizə kömək olsun", - deyə təəssüratlarını bölüşüb.

Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı (Əmirov) kimi tanınan məşhur meyxanaçı Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində qonşusu, 43 yaşlı İsgəndər Mehdiyevi qətlə yetirib.

