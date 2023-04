Müğənni Ayan Babakişiyeva yeni fotosessiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı bu dəfə Sənətçi Birləşmiş Ərəb Əmirliyində səhrada kamera qarşısına keçib.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

