Oğlu Rafael İsgəndərovu belə təbrik etdi - FOTO

Əməkdar artist Rafael İsgəndərovun aktyor oğlu Fuad İskəndərov atasının doğum gününü təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, valideyni ilə çəkdirdiyi şəkillərini izləyiciləriylə bölüşərək bu sözləri qeyd edib:

"Bu gün həm peşəmdə örnək götürdüyüm insanın, həm ən yaxın dostumun, həm də atamın ad günüdür. Sevindirici hal odur ki, saydıqlarım bir nəfərdir. Canım atam, yaxşı ki, dünyaya gəlmisən, bu ölkədə anadan olmusan və bizim ailənin başçısısan. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistini 51 yaş münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm ki, növbəti ad günündə səni Xalq artisti kimi təbrik edək".

