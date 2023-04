Bloger Aysel Şükür növbəti dəfə əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aysel bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

Əməliyyatdan görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşən bloger buxağındakı problemləri aradan qaldırdığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.