Məleykə Əsədovanın doğum günüdür - FOTO

Bu gün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, aktrisa Məleykə Əsədovanın doğum günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, il aprel ayının 23-də Neftçala şəhərində anadan olub.

1983-87-ci illərdə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda ali təhsil alıb. Məleykə Əsədova 1989-cu ildə Dövlət Gənclər Teatrının truppasına daxil olub. Bu kollektivdə çalışan aktrisa teatrın beş tamasında rol oynayıb. Həmin səhnə obrazları aşağıdakılardır: Gültəkin ("Aydın", Cəfər Cabbarlı), Nəzifə ("Dağ tikirik", Vaqif Səmədoğlu), Tamara ("Dadaşbala əməliyyatı", Rəhman Əlizadə), Sədəf ("Sultanqulu körpüsü", İsi Məlikzadə), Leyli ("Leyli və Məcnun", Məhəmməd Füzulinin eyniadlı poeması əsasında dramatik kompozisiya).

