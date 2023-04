Azərbaycanlı model Pərvin Həsənzadə ana olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk memar Cihad Önerlə ailə quran sənətçinin qızı dünyaya gəlib.

Bu barədə Pərvin sosial media hesabında paylaşım edərək “Bizim gözəlimiz Meri” sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, P. Həsənzadə bir sıra beynəlxalq dəb və modellik yarışlarında iştirakçı olub, müxtəlif dərəcələrdə qalibiyyət qazanıb. O, ötən il tanış olduğu memarla 2021-ci ilin noyabrında evlənib.

