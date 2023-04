Əməkdar artist Rühəngiz Allahverdiyeva yeni aldığı evinin təmiri üçün pulu yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi “Elgizlə izlə” proqramında məlumat verib.

“Müəyyən şeylər qalıb, pul yoxdur. Dostlarım kömək etsə, yaxşı olar. “Özüm, öz zəhmətimlə yeni ev almışam”.



Qeyd edək ki, müğənni dəfələrlə evinin kiçik olduğunu açıqlamış, geyimlərinin evinə sığmadığını söyləmişdi. Daha sonra onun yeni mənzilə sahib olduğu açıqlanmışdı.



