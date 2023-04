Müğənni Fuad Musayevin ailəsində xoş gün olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi qızını evləndirib. Musayevin məclisində Xalq artisti İlqar Muradov, Əməkdar artistlər Nailə İslamzadə, Bəhram Bağırzadə və Xəyyam Nisanov qonaqlar sırasında olub.

Gecədə müğənnilər Murad Arif və Nuri Sərinləndirici səhnə alıb.

