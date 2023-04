Avtomobil qəzasında həlak olan “SOY” prodakşının rəhbəri Oqtay Əliyevin məzar daşının hazırlıqları tamamlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video paylaşılıb.

Görüntülərdə prodüserin qəbirüstü abidəsindəki şəklinin çəkildiyi anlar yer alıb.

Qeyd edək ki, ötən ay Abşeron rayonu ərazisində baş verən qəza nəticəsində O. Əliyev həlak olub, Xalq artisti Mehriban Zəki və Əməkdar artist Dilarə Əliyeva yaralanıb.

