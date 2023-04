Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 28-də Tərtər rayonunun Talış kəndi ərazisində mina partlayışı nəticəsində 3 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış baş verən ərazidən görüntülər yayılıb.

Qeyd edək ki, partlayış zamanı “RPS Energy Ltd.” şirkətinin əməkdaşları - 1981-ci il təvəllüdlü Səxavət Gözəlov, 1982-ci il təvəllüdlü Nadir Yusifov və 1996-cı il təvəllüdlü Fərid Sədiyev həlak olub.

Dünən minaya düşərək həlak olanların FOTOLARI

