""Formula 1" daha üç il azarkeşlərimizi həyəcanlandıracaq" - Fərid Qayıbov

"Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisinin təşkili ölkəmiz üçün qürur mənbəyidir. Yarış daha üç il azarkeşlərimizi ruhlandırmağa və həyəcanlandırmağa davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov "Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisinin 2026-cı ilədək ölkəmizdə keçirilməsi barədə danışarkən deyib.

Nazir bildirib ki, Bakıda təşkil olunan son altı yarışda ən yaxşı və ən dramatik anlar yaşanıb. "Növbəti üç il ərzində yerli və əcnəbi F-1 azarkeşləri gözəl anlar yaşayacaqlar. 100-dən çox ölkədən rekord sayda azarkeşi qəbul etdiyimiz yarış həftəsonuna təsadüf etdi. Bunu xüsusi əhəmiyyətli etmək üçün bu günü seçdik".

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-Prisi 2026-cı ilədək "Formula 1" təqvimində qalacaq. Bu barədə tərəflər arasında müqavilə imzalanıb.

