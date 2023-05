Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin yeni qırıcısı "Kaan"ın kabinəsinə minib.

Metbuat.az Ərdoğanın beşinci nəsil döyüş təyyarəsinə minməsini əks etdirən görüntüləri təqdim edir:

