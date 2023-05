İran rialı xarici valyutalar qarşısında dəyərini daha da itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün İranda valyuta mübadiləsi məntəqələrində 1 dollar 55600 riala dəyişdirilib.

Bu, İran tarixində milli valyutanın dollar qarşısında ən aşağı dəyərlərindən hesab edilir.

Qeyd edək ki, İranın pul vahidi ötən 10 il ərzində dollar qarşısında 100%-dən çox dəyər itirib.

