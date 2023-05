Artıq çəkilərindən qurtulan Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin növbəti videosu maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, qırmızı libası ilə kamera qarşısına keçən müğənni əfsanəvi ulduz Merilin Monronun “I Wanna Be Loved By you” mahnısının sədaları altında rəqs edib.

Fonda Merilinin fotosu görünən kadrlar “Azərbaycanın Merilin Monrosu” şərhi ilə TikTok-da paylaşılıb.

