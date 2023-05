Siyavuş Novruzov TƏNQİD ETDİ: “5 manat pul qazanırsız, xalqın tərbiyəsini pozmayın”

Milli Məclis İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə edir.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov parlamentin mayın 2-də keçirilən plenar iclasında İTV-nin Yayım Şurasına yeni üzvlərin seçilməsi ilə bağlı danışarkən deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan demokratik ölkə olduğundan hər kəs azaddır: “Ancaq bu gün 70 yaşlı adamları efirə evləndirməyə dəvət edirlər və onlar televiziyada ailə qururlar. Axı, bizim adətlərimiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz var?! Düzdür, Rusiyada belə bir proqram var, ancaq onların da öz milli-mənəvi dəyərləri var. Axı, televiziyada kim evlənir, boşanır?! Ziyalılarımız bu məsələyə münasibət bildirməlidirlər. Çünki nəvə-nəticələri bunlardan nə tərbiyə götürəcək?! Dövlətimiz əxlaq, mənəviyyat üzərində qurulub. Bu dövləti hara aparırsınız?! 5 manat pul qazanırsız, amma xalqın tərbiyəsini pozmayın”.

Deputat həmçinin İTV-nin hazırladığı verilişlərlə digər telekanallardan fərqli olmağa çalışdığını da bildirib: “Amma həmin telekanalın bir neçə proqramında, xüsusilə də xəbərlərdə dəyişiklik yaxşı olardı. Bütün telekanallarda yayımlanan xəbərlər proqramı, demək olar ki, eynidir. Ona görə də xəbərlər proqramında müəyyən dəyişiklik İTV-nin fəaliyyəti üçün təqdirəlayiq olardı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.