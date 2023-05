Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Kürdəmirdə fərdi vəkil kimi fəaliyyət göstərən Elxan Hümbətov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, aprelin 27-də 86 yaşında xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, E.Hümbətov 50 ilə yaxın idi ki, vəkillik sahəsində çalışırdı.

