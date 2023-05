Xəbər verdiyimiz kimi, rüşvət ittihamı ilə həbs edilmiş FHN Modul Hospitalının baş həkimi İmran Ağayev azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İmran Ağayev azadlığa çıxdıqdan həmən sonra direktoru olduğu özəl klinikaya gəlib.

Onu klinikanın həkim və tibbi personalı böyük sevinc hissi ilə qarşılayıblar.

Bu barədə Metbuat.az-ın Qaynar xəttinə görüntülər göndərilib. Həmin kadrları təqdim edirik:

