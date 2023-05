Bu bürclər may ayında pul içində üzəcəklər - Ulduz falı

Astroloqlar Bürcün bütün əlamətləri üçün may ayı üçün maliyyə ulduz falı tərtib ediblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ulduzlar may ayında Buğa və Balıqların maddi vəziyyətlərinin yaxşı olacağını vəd verir.

Buğa

Buğalar may ayında onlara cazibədar təklif ediləcəyinə hazırlaşmalıdırlar. Eyni zamanda, ulduzlar qeyd edirlər ki, iş yerinin dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilməz - çox güman ki, bir növ əlavə iş olacaq. Bu bürcün nümayəndələrini yeni gəlir mənbəyi ilə təmin edəcək başqa bir üsul tapılacaq.

Məsələn, Buğa əl istehsalı əşyaların satışına başlaya bilər və ya bəzi xidmətlər göstərə bilər: manikür, masaj, saç düzümü və s.

Ulduzlar may ayında Buğa bürcünə gələcək pulların əsas gəlir mənbəyinə hiss olunan əlavə olacağını bildirir.

Balıq

Balıqlar bir qədər kömək gözləməlidirlər. Bu, ya sosial müavinət, ya qohumların bir növ hədiyyəsi və ya beynəlxalq təşkilatın qrantı ola bilər ki, bu bürcün nümayəndələrinin maddi vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq.

Həmçinin, Balıqlar 2023-cü ilin may ayında əmlaklarının satışından qazanc əldə edə bilərlər. Pul çox böyük olmayacaq, lakin bütün cari ehtiyacları ödəməyə kifayət edəcək.

Ulduzlar Balıqlara bütün imkanları ilə ehtiyatlı olmağı, onları düşünmədən və impulsiv şəkildə harasa yatırmamağı tövsiyə edir.

