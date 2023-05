Müğənni Xatirə İslam xəstəxanadan fotosunu yayımlayıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi dişlərində problem olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, bir gündə 15 diş müalicə etdirməsi, onu xəstəxanalıq edib.

"15 dişin müalicəsini bir günə edən sizcə, necə olacaq? Amma həkimə güvəndim" deyə, Xatirə paylaşımında yazıb.

