2023-cü ilin aprel ayında xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 133 315 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onların 103 777 nəfəri yaşa, 14 738 nəfəri əlilliyə, 14 800 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alanlardır.

