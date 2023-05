Lənkəran-Lerik yolunda baş verən avto qəzada 1 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ilə əlaqədar 04.05.2023-cü il tarixində saat 09:59 radələrində 2 nəfər təcili tibbi yardım maşını ilə TƏBİB-in tabeliyindəki Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, hazırda tibb müəssisəsinin Təcili tibbi yardım şöbəsində müalicələri davam etdirilir.

Vəziyyətləri stabildir.

