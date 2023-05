Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı Sülh Naminə Tərəfdaşlıq çərçivə sənədinə uyğun tərəqqi edib

Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı Sülh Naminə Tərəfdaşlıq çərçivə sənədinin məqsəd və prinsiplərinə uyğun tərəqqi əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın NATO-dakı missiyasının “Tvitter” paylaşımında belə qeyd edilib:

“Bundan 29 il öncə Ümummilli lider Heydər Əliyev Sülh Naminə Tərəfdaşlıq çərçivə sənədini imzalayaraq Azərbaycan və NATO arasında qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın əsasını qoyub. Ötən üç onillik ərzində Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı Sülh Naminə Tərəfdaşlıq çərçivə sənədinin məqsəd və prinsiplərinə uyğun nəzərəçarpan tərəqqi əldə edib”, - deyə paylaşımda qeyd edilib.

