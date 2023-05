Müğənni Sevda Yahyayeva lüks avtomobilini nümayiş etdirib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi uzun müddətdir tədbirlərə qatılanda istifadə etdiyi avtomobilini yeniləyib.

Sevdanın nümayiş etdirdiyi avtomobilin içərisində televizor, kompüter, istirahət üçün lazım olan şərait qurulub.

