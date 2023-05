Sumqayıtda bank kartını oğurlayıb alış-veriş etdilər

Sumqayıtda bir nəfərin bank kartı oğurlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Sumqayıt şəhəri ərazisində bir nəfərin içərisində pul və bank kartı olan cüzdanının oğurlanması, sonradan həmin kartdan 190 manat dəyərində alış-veriş edilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Şəhər Polis İdarəsinin 3-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluq əməlində şübhəli bilinən şəhər sakinləri Tural Abbasov və Yavər Şərifov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

Araşdırma aparılır.

