“Real Madrid” klubunun UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində qarşılaşacağı “Liverpul”la matçdan öncə 6 əsas futbolçusu zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real"da David Alaba, Dani Karvahal, Eder Militao, Orelyen Çuameni, Rodriqo və Lukas Vaskes hazırda zədədən əziyyət çəkirlər. Belçikalı qapıçı Tibo Kurtua isə sağalaraq komandaya dönüb. Hazırda baş məşqçi Karlo Ançelottinin sərəncamında əsas komandadan cəmi 16 nəfər qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.