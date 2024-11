Netanyahu İrana hücumun detallarından danışdı

İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ötən həyata keçirilən hücumda İsrail ordusunun İranın nüvə proqramına dair bir strukturu vurduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Netanyahu hücum zamanı Tehran ətrafında yerləşdirilmiş 3 S-300 hava hücumundan müdafiə batareyasının da məhv edildiyini açıqlayıb. Onun açıqlamasına görə, məhv edilən S-300 hava hücumundan müdafiə batareyaları Rusiya tərəfindən təmin edilən müdafiə batareyaları olub. Netanyahu hücumda İranın nüvə proqramı ilə bağlı nəzərdə tutulan obyektin vurulduğunu, İranın müdafiə və raket istehsal imkanlarının da zəiflədiyini bildirib.

Netanyahu hücum zamanı hansı obyektin vurulduğunu açıqlamayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.