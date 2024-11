Qubadlı rayonunda fəhlə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Qubadlıda təmir-tikinti şirkətlərindən birində çalışan 48 yaşlı Sabir Kərimov hündürlükdən yıxılaraq dünyasını dəyişib.

Onun meyiti sakini olduğu Biləsuvar rayonuna gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.