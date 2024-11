"İqlim dəyişikliyinin təsirləri hər gün hiss olunur" - Muxtar Babayev

"İqlim dəyişikliyinin təsirləri hər gün hiss olunur".

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti, ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev COP29 çərçivəsində İtki və Zərər üzrə iqlim fəaliyyətinin genişləndirilməsi: Santyaqo Şəbəkəsinin tam fəaliyyətinin təmin edilməsi mövzusunda planer sessiyasında deyib.

O qeyd edib ki, ekstremal hava daha çox yayılmağa və daha sərtləşməyə başlayıb. Artan təbii fəlakətlər insanları evlərindən didərgin salır və ekosistemləri günü-gündən zədələyir: “Bu il Pakistan, Tonqa, Efiopiya, Konqo, Karib hövzəsində iqlim dəyişikliyinin təsirlərindən əziyyət çəkən icmalarla görüşlərdə, digər ölkələrə etdiyimiz səfərlərdə bunun şahidi olduq. Buna görə də bu, COP29-da əsas prioritet olub. Santyaqo Şəbəkəsi itki, zərər və davamlılıq üzrə bilik boşluqlarını doldurmağa kömək edir. Bu il COP29 Prezidentliyi Santyaqo Şəbəkəsinin işə başlamasına kömək etmək üçün çalışdı. COP29-da itki və zərərlə bağlı mühüm irəliləyiş əldə etmişik. Bugünkü tədbir irəliləmək üçün daha bir şansdır”.

