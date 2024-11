“Barselona” Futbol Klubunun Prezidenti Xuan Laporta COP29-da iştirak etmək məqsədilə bu gün Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Azərbaycanın gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

