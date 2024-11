Qubada 19 yaşlı tələbə qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Rustov kəndində baş verib. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialının 3-cü kurs tələbəsi Ləman Osmanova yaşadığı evdə ürəktutmadan vəfat edib. Ləman Osmanova “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alırdı.

Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

