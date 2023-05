Bu gündən Azərbaycanın ümumtəhsil müəssisələrinin IV siniflərində təhsil alan şagirdlərin yerdəyişməsi dayandırılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Mayın saat 17:00-dan etibarən 2022-2023-cü tədris ili üzrə IV sinif şagirdlərinin yerdəyişməsi dayandırılıb.

